Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirdi! İstanbul'a geliyor

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.

BU GECE İSTANBUL'A GELECEK

Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği İtalyan basını tarafından son dakika olarak geçilen Osimhen'in transferinde iş sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldı.

Osimhen bu akşam 00.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'la sözleşme imzalayacak olan Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.