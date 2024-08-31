TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Galatasaray'da transferin son günlerine girilirken operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır gündeminde olan Armand Lauirente, Zaha'nın ayrılığı sonrası tekrar masaya yatırıldı. Oyuncunun kulübünden Galatasaray'a transfer cevabı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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"GALATASARAY'I REDDETTİK"
Hürriyet'te yer alan habere göre Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu.
Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil!" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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