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TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Galatasaray'da transferin son günlerine girilirken operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır gündeminde olan Armand Lauirente, Zaha'nın ayrılığı sonrası tekrar masaya yatırıldı. Oyuncunun kulübünden Galatasaray'a transfer cevabı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:49
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TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Galatasaray'da bir yandan ayrılıklar gerçekleşirken kadroya takviye için de çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Sarı kırmızılılar, son olarak Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yaparken Sassuolo'dan olumsuz yanıt aldı

TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

"GALATASARAY'I REDDETTİK"

Hürriyet'te yer alan habere göre Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil!" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ | Sassuolo'dan Galatasaray'a flaş "Armand Lauriente" yanıtı! Transfer olacak mı?

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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