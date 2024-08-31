Haberler Galatasaray

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mario Hermoso'dan sonra bir bomba daha patlattı. Derrick KöhnWerder Bremen'e gönderen sarı kırmızılılar oyuncunun boşluğunu Ismail Jakobs ile doldurdu. İşte başarılı oyuncunun sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Derrıck Köhn'ün takımdan ayrılmasından sonra sol beke takviye yapmak isteyen ve bir süredir bazı isimlerle görüşmeler halinde olan Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs'u transfer etti.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayacak.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Bu kiralama bedeli için 1 milyon Euro ödenecek.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Takvim'in haberine göre; satın alma opsiyonununsa 8 milyon Euro olması bekleniyor.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Bu sezon Fransa Ligi'nde 2 maçta forma giyen yıldız futbolcu, gol veya asist üretemedi.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Monaco kariyerinde 105 karşılaşmaya çıkan Jakobs, 1 gol atarken 8 asist yaptı.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Başarılı sol bek 19 kez Senegal Milli Takımı'nda forma giydi.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

25 yaşındaki oyuncunun transferi netleştikten sonra Galatasaray hakkında bazı futbolculardan bilgi aldığı öğrenildi.

Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti

Hızı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Jakobs, Galatasaray'ın sol kanadına büyük güç katacak.

Yazarlardan maçın ardından flaş sözler!
G.Saray Hermoso'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?
AK Parti'de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı'nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?
Medina için son kez masaya oturulacak!
Galatasaray'dan '10 numara' operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor - Malatyaspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Malatyaspor maçı ne zaman? 10:50
Ankaragücü - İstanbulspor ne zaman? Ankaragücü - İstanbulspor ne zaman? 10:34
Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? 10:22
Udinese - Como maçı ne zaman? Udinese - Como maçı ne zaman? 10:16
Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? 10:12
Juventus - Roma maçı ne zaman? Juventus - Roma maçı ne zaman? 10:08
Daha Eski
Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:03
Fiorentina - Monza maçı ne zaman? Fiorentina - Monza maçı ne zaman? 10:01
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? 09:54
Genoa - Verona maçı ne zaman? Genoa - Verona maçı ne zaman? 09:49
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:34
Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? 09:21