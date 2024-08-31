Galatasaray Ismail Jakobs'a kavuşuyor! İşte transferin maliyeti
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mario Hermoso'dan sonra bir bomba daha patlattı. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen sarı kırmızılılar oyuncunun boşluğunu Ismail Jakobs ile doldurdu. İşte başarılı oyuncunun sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre; satın alma opsiyonununsa 8 milyon Euro olması bekleniyor.
Bu sezon Fransa Ligi'nde 2 maçta forma giyen yıldız futbolcu, gol veya asist üretemedi.
Monaco kariyerinde 105 karşılaşmaya çıkan Jakobs, 1 gol atarken 8 asist yaptı.
Başarılı sol bek 19 kez Senegal Milli Takımı'nda forma giydi.
25 yaşındaki oyuncunun transferi netleştikten sonra Galatasaray hakkında bazı futbolculardan bilgi aldığı öğrenildi.
Hızı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Jakobs, Galatasaray'ın sol kanadına büyük güç katacak.
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