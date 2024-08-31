Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | A. Demirspor G.Saray CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi

Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

41'İNCİ MÜCADELE

Abdülkerim, stopere dönecek. Kaan Ayhan da sağ beke geçecek. Jelert yine yedek. Orta alanda ve ileri uçta ise değişiklik yaşanmayacak. İki takım bugün ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 mücadelenin 22'sini sarı kırmızılılar, 9'unu ise Adana Demirspor kazandı. 9 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray, 1983-84'te 9-2 ile en farklı galibiyetini aldı.

ADANA - DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.