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GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE - Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? | Galatasaray maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off  turunda İsviçre'nin Young Boys ekibi ile karşı karşıya gelecek.  Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Young Boys  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 20:47 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 21:52
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GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE - Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? | Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde bu akşam Young Boys'la karşı karşıya mücadele edecek. Galatasaray'ın Young Boys'u evinde ağırlayacağı karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcı hakemlik görevlerini ise Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek. Maç ile ilgili tüm detaylar ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

AVRUPA'DA 318. MAÇINI OYNAYACAK

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

ELEMELERDE 33 MAÇ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

NORVEÇLİ ESPEN ESKAS YÖNETECEK

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.

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