TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...
Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılara menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. İşte transferdeki son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Takvim'in derlediği habere göre menajerler, Milan'ın gözden çıkardığı Yacine Adli'yi Galatasaray'a önerdi.
İtalyan kulübünün sezon planlamasında yer almayan Fransız futbolcuyu bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye hazır olduğu belirtiliyor.
İtalyan basınına göre Adli, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki futbolcunun öncelikle 5 büyük ligde kalmak istediği ancak transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kaldığı için farklı opsiyonları da düşünebileceği belirtiliyor.
Milan'ın 2021 yılında Bordeaux'dan 8.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Yacine Adli geçen sezon Serie A'da 24 maçta 1 gol, 2 asiste imza attı.
Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro.
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