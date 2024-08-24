Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılara menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. İşte transferdeki son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Young Boys karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da özellikle orta alanın merkezinde yaşanan sıkıntılar tekrardan gün yüzüne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel problemlerini aşamayan Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yeni bir takviye daha yapmak için kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Savunma yönü güçlü, fiziksel özellikleri iyi seviyede olan isimlerle ilgilenen yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Takvim'in derlediği habere göre menajerler, Milan'ın gözden çıkardığı Yacine Adli'yi Galatasaray'a önerdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

İtalyan kulübünün sezon planlamasında yer almayan Fransız futbolcuyu bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye hazır olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

İtalyan basınına göre Adli, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki futbolcunun öncelikle 5 büyük ligde kalmak istediği ancak transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kaldığı için farklı opsiyonları da düşünebileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Milan'ın 2021 yılında Bordeaux'dan 8.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Yacine Adli geçen sezon Serie A'da 24 maçta 1 gol, 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi...

Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
F.Bahçe'den ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yılın transferleri Fenerbahçe'den! Dünya devinin 2 yıldızı birden...
CHP'li İBB'nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor
G.Saray'dan Galan bombası! Resmi teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cham Trabzon'a geldi! Cham Trabzon'a geldi! 09:22
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Daha Eski
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:20
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:20
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:19