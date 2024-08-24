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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:25
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transfer olması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yaşananlar gündemden düşmüyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Milli yıldıza yönetimin baskı yaptığı iddia edilirken, tüm yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Milli oyuncu, "Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim" sözleri ile artık kaptan olmadığını sosyal medyadan ilan etti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Ancak Kerem'in bu hareketinin arkasında Galatasaray'da kalma isteğinin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmemesinin ardından oyuncuya yönetimin bu yolla baskı yaptığı da iddia ediliyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Milli oyuncu, Aralık 2022'de kaptanlık pazubendini taktığında şu açıklamayı yapmıştı: "Hocamızla (Okan Buruk) ve Erden Timur ağabeyle konuşmasını yaptık.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Yönetim ve hoca kararı olmuş. Bu sorumluluk için teşekkür ederim."

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Galatasaray kariyerinde 177 mücadeleye çıkan Kerem Aktürkoğlu, 45 gol atarken 41 defa da asist yaptı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Galatasaray'da iki Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun 2016- 17 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile TFF 3. Lig şampiyonluğu da var.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

2 Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun geldiği dönemde 200 bin Euro olan transfermarkt değeri şu anda 15 milyon Euro.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

EURO 2024 dahil olmak üzere milli formayı toplam 34 maçta giyen oyuncu, 6 gol buldu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

'KORKAK HERİF'İN ADRESİ KİMDİ?

Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığa vedasının ardında futbol direktörü Cenk Ergün'ün olduğu iddiası var…

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Milli oyuncunun geçtiğimiz sezonki F.Bahçe maçının ardından stat koridorunda yürürken yanından tam da Cenk Ergün geçerken "Korkak herif" diye seslendiği anlar sosyal medyaya yeniden düştü.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

Cenk Ergün için eski kaptanlar Sabri Sarıoğlu ile Wesley Sneijder'in de eski açıklamaları yine sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu sürecine dair tüm yaşananları anlattı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

HATİPOĞLU AÇIKLADI

Sabah'tan Ömer Faruk Özcan'a konuşan Hatipoğlu, "Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardi. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi. Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da kalmasını istediğini sezon başında söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

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