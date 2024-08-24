Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferi için anlaştık ama..."

HATİPOĞLU AÇIKLADI Sabah'tan Ömer Faruk Özcan'a konuşan Hatipoğlu, "Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardi. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi. Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da kalmasını istediğini sezon başında söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

