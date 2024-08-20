Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Wilfred Zaha ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Premier Lig'e gitmesi beklenen ve İngiliz kulübüyle anlaşan yıldız oyuncunun karşısına vergi engeli çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre; Zaha, İngiltere'ye dönmesi halinde Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın vergisini de ödemek zorunda kalacak.
2023- 24 sezonu oynanırken İngiltere'ye birkaç kez giriş-çıkış yapan Fildişili yıldıza yaklaşık 6 milyon Euro vergi faturası çıktı.
Wilfried Zaha ile Crystal Palace ve Leicester City ciddi biçimde ilgilendi.
Vergi problemi yüzünden iki kulüp de geri adım attı. Hem Crystal Palace hem de Leicester City cephesi, 6 milyon Euro'luk vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istedi.
Sarı-kırmızılı kulüp buna yanaşmadı. Bu sebeple Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü, vergi problemi halledilene kadar askıya alındı.
Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu transfer ettiğinde yaptığı KAP açıklamasında 2.3 milyon Euro imza parası ödendiği ve 3 sezon boyunca her yıl 4 milyon 350 bin Euro kazanacağı aktarılmıştı.
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