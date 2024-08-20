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Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Wilfred Zaha ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Premier Lig'e gitmesi beklenen ve İngiliz kulübüyle anlaşan yıldız oyuncunun karşısına vergi engeli çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Premier Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Wilfried Zaha, İngiltere'deki vergilere takıldı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Eski takımı Crystal Palace'ın yanı sıra Leicester ile de masaya oturan futbolcu, prensipte anlaştı ancak vergi konusu gündeme gelince işler karıştı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Galatasaray cephesi, sol kanadın yıllık ücretini ödemeyi taahhüt ederken karşılığında ise 9 milyon Euro'luk kiralama bedeli alarak transfer için limit sorununu çözmeyi hesapladı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Sabah'ta yer alan habere göre; Zaha, İngiltere'ye dönmesi halinde Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın vergisini de ödemek zorunda kalacak.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

2023- 24 sezonu oynanırken İngiltere'ye birkaç kez giriş-çıkış yapan Fildişili yıldıza yaklaşık 6 milyon Euro vergi faturası çıktı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Wilfried Zaha ile Crystal Palace ve Leicester City ciddi biçimde ilgilendi.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Vergi problemi yüzünden iki kulüp de geri adım attı. Hem Crystal Palace hem de Leicester City cephesi, 6 milyon Euro'luk vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istedi.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Sarı-kırmızılı kulüp buna yanaşmadı. Bu sebeple Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü, vergi problemi halledilene kadar askıya alındı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha krizi! Transfere vergi engeli

Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu transfer ettiğinde yaptığı KAP açıklamasında 2.3 milyon Euro imza parası ödendiği ve 3 sezon boyunca her yıl 4 milyon 350 bin Euro kazanacağı aktarılmıştı.

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