Yerli resitali

Galatasaray, Konya'da yerli yıldızlarıyla zafere uzandı. Zaha ve Ziyech'in olmadığı kadroda kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Evinde güçlü Anadolu Kartalı karşısında takımını öne geçiren isim Kerem oldu. 25 yaşındaki milli yıldız, 41. dakikada Barış Alper'in başlattığı atakta İcardi'nin şık pasını düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Ligde Hatay maçında 21 dakika oynayan Aktürkoğlu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.

İKİ YILDIZ DA SKOR SİFTAHI YAPTI

2.yarıda oyunun sıkıştığı bölümde yine Aktürkoğlu, sahneye çıktı. 59. dakikada Aktürkoğlu'nun ceza sahasına doldurduğu topu çok iyi kontrol eden Barış Alper, çabukluğunu kullanıp döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kaleci Slowik'in uzanamayacağı uzak köşeden topu ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı. İki yıldız da bu sezon ilk kez skor katkısında bulunup, taraftarların, "Bizi siz şampiyon yapacaksanız" pankartının moraliyle çıktıkları Konya deplasmanında Aslan'ı 3 puana taşıdı.

JELERT, İLK MAÇINA ÇIKTI

G.Saray'ın yeni transfer ettiği Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, Konyaspor karşısında sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert de ilk kez Galatasaray forması giydi. 21 yaşındaki futbolcu 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.

SOL BEKTE DUBOİS SÜRPRİZİ

G.Saray'da Leo Dubois sürprizi yaşandı. Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarılmasından dolayı sol bekte, sağ bek Dubois görev yaptı. Fransız futbolcu, Konya'nın ilk golü öncesi Oğulcan ile girdiği ikili mücadelede kademe hatası yaptı.

ÇAMDALI İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Konyaspor, geçen hafta deplasmanda kazandığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti. Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti. Bu arada Konya Büyükşehir Stadının tamamına yakını doldu.