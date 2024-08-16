Leo Dubois: Önümüzda daha zor maçlar var!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Leo Dubois açıklamalarda bulundu.

İŞTE DUBOIS'İN SÖZLERİ:

Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız. Sahada olduğum için çok mutluyum. Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem hocamız için hem de takım için elimden geleni yapacağım.