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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Galatasaray'da stoper bölgesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılık ihtimalini göz önüne alarak flaş bir hamlede bulundu. Cimbom'un, Trabzonspor'un eski yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 09:07
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Yönetim transfer döneminin bitmesine 1 aydan kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Öte yandan sarı kırmızılılarda ani ayrılıkların gerçekleşebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Galatasaraylı idareciler de olası bu vedalar için önlemini almaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Cimbom'un özellikle stoper bölgesinde yaşanabilecek ayrılıklar için planlama yapmaya başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Ve bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

İşte o isim ve transferin detayları...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Takvim'in haberine göre, Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler nedeniyle harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu kaydedildi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Ancak; sarı kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek

Ağustos 2022'de 9,5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Hollanda ekibine transfer olan 21 yaşındaki stoperin kontratı 2027 yılında sona erecek.

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