TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca! Abdülkerim'in yerine gelecek
Galatasaray'da stoper bölgesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılık ihtimalini göz önüne alarak flaş bir hamlede bulundu. Cimbom'un, Trabzonspor'un eski yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaraylı idareciler de olası bu vedalar için önlemini almaya başladı.
Cimbom'un özellikle stoper bölgesinde yaşanabilecek ayrılıklar için planlama yapmaya başladığı öğrenildi.
Ve bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi.
İşte o isim ve transferin detayları...
Takvim'in haberine göre, Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler nedeniyle harekete geçti.
Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu kaydedildi
Ancak; sarı kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında.
Ağustos 2022'de 9,5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Hollanda ekibine transfer olan 21 yaşındaki stoperin kontratı 2027 yılında sona erecek.
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