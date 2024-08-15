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TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Cimbom'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Chelsea'dan o yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde kadroya katılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Cimbom geçen sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Sarı-kırmızılılar bu başarısının ardından Süper Kupa'da, Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Galatasaray rakibine 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Cimbom bu maçın ardından ligin ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Galatasaray rakibini mağlup etse de yönetim son 2 maçta takımın performansı nedeniyle acilen transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

Galatasaray, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yla yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket edeceği öğrenildi.

TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!

2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi.

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