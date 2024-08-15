TRANSFER HABEERLERİ | Galatasaray'ın yeni dinamosu Chelsea'den!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Cimbom'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Chelsea'dan o yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde kadroya katılacak. İşte detaylar...
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Cimbom bu maçın ardından ligin ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray rakibini mağlup etse de yönetim son 2 maçta takımın performansı nedeniyle acilen transferde düğmeye bastı.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yla yakından ilgileniyor.
İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket edeceği öğrenildi.
2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi.
Genç maestronun ortak özelliği 1.87'lik boyuyla güçlü fiziği ve çok dinamik olması.
Sarı-kırmızılıların, Buruk'un onay vermesi durumunda İngiliz deviyle satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmelere başlayacağı bildirildi.
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