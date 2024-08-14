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Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündemine yer alan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:05
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Sarı kırmızılılar kısa süre içinde 1 ya da 2 transfer yaparak taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Bu doğrultuda Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Aslan'ın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Aston Villa'dan Digne için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, olumsuz sonuç alması üzerine rotayı Belçika'ya kırdı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Sabah'ın haberine göre, gündemdeki isim ise Club Brugge'den Maxim de Cuyper...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Belçika ekibinde geçen sezon 20 gollük skor katkısı sağlayan 23 yaşındaki solak oyuncu, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Maxim De Cuyper'in mali şartlarını araştıran Galatasaray cephesi, çift haneli bonservis beklentisinde olan Club Brugge'den indirime gitmesini bekleyecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren De Cuyper, sol bek dışında sağ bek, orta sahanın solu ve sol açıkta görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

2000 doğumlu joker oyuncuya yeni transfer Jelert gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

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