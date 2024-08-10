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GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de çekişmeli karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:16
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GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Sezonun başlangıç maçıydı ama geçen sezondan hiçbir farklılık görmedim"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"G.Saray yine müthiş taraftar baskısıyla alışılmış tek kale iç saha maçlarından birini sergiledi. İlk yarıda pozisyonlar buldu"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Rakip, kalesine hiç gelmedi. İkinci devre ilginç başladı. G.Saray üst üste aynı pozisyonun içinde üç gol kaçırdı. Sonra da bir kontratakta skor dezavantajına düştü"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Ondan sonra stres yükseldi, baskı devam etti. Teknik direktör Okan Buruk aynı geçen seneki gibi arkaya arkaya maceracı oyuncu değişikliklerine gitti"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"İşi iyice çorbaya çevirdi. Bu hatalı hamleler aslında rakibe elverişli bir ortam sağlıyordu"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Ama Hatayspor'un kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek durumdan uzaktı. En sonunda üst üste gelen karambollerde Batshuayi galibiyet golünü son dakikalarda attı"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Genel gözlemlerime gelince; takımda önemli sıkıntılar var"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Ziyech ve İcardi her zamanki gibi güçsüz. İcardi kritik penaltıyı aldı ve golü attı"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Bu tamamen rakip defansın hediyesiydi"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Geçen sezon fizik gücüyle takımı sırtlayan Barış Alper, Almanya'da da ciddi enerji sarf edince doğal olarak eski performansını veremedi"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Mertens de hazır değil"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Peki bunları söyledikten sonra herhalde bir soru gelir, 'Galatasaray bu kadar sıkıntılar içinde nasıl rekor sayıda duran top kullandı ve karşılaşmayı kazandı?' diye"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Bu da ligimizde büyük takımlar dışındaki kulüplerimizin kadro yetersizliğidir"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"Dün geceki hakem yönetimine gelince, ligin ilk maçı olmasına rağmen yine eski tablo ortadaydı"

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!

"İnce ince büyük takım lehine takdir hakları kullanıldı"

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