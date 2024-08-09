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GALATASARAY HATAYSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de yeni sezon Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ile başlıyor. Sezonun son şampiyonu Aslan, bu yıla galibiyetle başlamak ve Süper Kupa'da aldığı farklı mağlubiyeti seyircisine unutturmak istiyor. Turgut Doman'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 19:37
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GALATASARAY HATAYSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Açılış haftası ilk maçında Galatasaray, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezona 5. yıldız motivasyonuyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, evlerinde galibiyet alarak taraftarına Süper Kupa'daki yenilgiyi de unutturmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem D., Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Hatayspor:

6 MAÇTA 4 HÜSRAN

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında F.Düsseldorf, LASK Linz ve Parma'ya karşı yenilgi yaşayan Aslan, Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Lecce ve Trencin maçlarından ise galibiyetle ayrılmıştı.

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