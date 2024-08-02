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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı!

Son dakika haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 00:20
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı!

Galatasaray Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. A Spor'da yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer oldu.

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