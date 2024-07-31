1.5 yıllık takip: Elias Jelert!

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Elias Jelert, ilk temasın 3 hafta önce gerçekleştiğini söylese de transferin mazisinin daha eskiye dayandığı ortaya çıktı. Sarıkırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 1.5 yıl önce takip listesine ekledi. Scout ekibinin raporladığı Jelert'le geçtiğimiz yaz döneminde Feyenoord, Ajax, Frankfurt ve Burnley yakından ilgilendi. Boey'in satışı sonrası sağ bekin ismi gündeme geldi. Devre arası bu operasyon gerçekleşmeyince geçtiğimiz haftalarda Kopenhag'la temasa geçildi. Jelert, Galatasaray'ın ilgisini duyunca teklifi hemen kabul etse de iki kulüp ilk etapta anlaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Rennes'ten Doue'ye yönelince hem Jelert hem de Kopenhag görüşmelerin sona erdiğini düşündü. Fakat daha sonra taraflar bir kez daha masaya oturdu ve anlaşma sağlanınca 1.5 yıllık takip mutlu sonla bitmiş oldu.