Haberler Galatasaray 1.5 yıllık takip: Elias Jelert!

1.5 yıllık takip: Elias Jelert!

Danimarkalı sağ bekin mazisi eskiye dayanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1.5 yıllık takip: Elias Jelert!

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Elias Jelert, ilk temasın 3 hafta önce gerçekleştiğini söylese de transferin mazisinin daha eskiye dayandığı ortaya çıktı. Sarıkırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 1.5 yıl önce takip listesine ekledi. Scout ekibinin raporladığı Jelert'le geçtiğimiz yaz döneminde Feyenoord, Ajax, Frankfurt ve Burnley yakından ilgilendi. Boey'in satışı sonrası sağ bekin ismi gündeme geldi. Devre arası bu operasyon gerçekleşmeyince geçtiğimiz haftalarda Kopenhag'la temasa geçildi. Jelert, Galatasaray'ın ilgisini duyunca teklifi hemen kabul etse de iki kulüp ilk etapta anlaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Rennes'ten Doue'ye yönelince hem Jelert hem de Kopenhag görüşmelerin sona erdiğini düşündü. Fakat daha sonra taraflar bir kez daha masaya oturdu ve anlaşma sağlanınca 1.5 yıllık takip mutlu sonla bitmiş oldu.

Mourinho'ya orta saha müjdesi!
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı
DİĞER
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’nin kızıyla bir araya geldi! İşte Bülent Şakrak ve Melisa’nın eğlenceli anları!
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması
Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...
G.Saray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18
Daha Eski
7’de 7 yaptı 7’de 7 yaptı 01:13
Çift forvet vurgusu Çift forvet vurgusu 01:12
Şansımız yüzde 50 Şansımız yüzde 50 01:11
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:49
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! 00:40
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:36