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Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son olarak Kopenhag forması giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'ı renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 22:33
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Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 3 transferi açıkladı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Batshuayi, Ziyech ve Jelert transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray, 4. takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

"YUSUF YAZICI GALATASARAY İLE ANLAŞTI"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını söyledi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Uzundurukan konuyla ilgili, "Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını duydum. Şu anda eşiyle Türkiye'de. Onu kafasında hep Galatasaray vardı. Fatih Terim de Yusuf'u Galatasaray'a çok istemişti. Bu sefer olacak gibi duruyor. Ön anlaşma yaptıklarını duydum. 6-7 aydır Galatasaray'ın gündemine yer alıyordu, Yusuf'a 'Bizi bekle' demişlerdi. Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da teklifler var ama kafasına yatan teklifler olmadığı için Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

🗣ZEKİ UZUNDURUKAN: YUSUF YAZICI GALATASARAY İLE ANLAŞTI | İZLEYİN

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Milli futbolcu, 12 gol ve 4 asist kaydederek 16 gole doğrudan katkı verdi.

Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

Fransız ekibiyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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