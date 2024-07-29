Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı

"Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını duydum. Şu anda eşiyle Türkiye'de. Onu kafasında hep Galatasaray vardı. Fatih Terim de Yusuf'u Galatasaray'a çok istemişti. Bu sefer olacak gibi duruyor. Ön anlaşma yaptıklarını duydum. 6-7 aydır Galatasaray'ın gündemine yer alıyordu, Yusuf'a 'Bizi bekle' demişlerdi. Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da teklifler var ama kafasına yatan teklifler olmadığı için Galatasaray'a gelmek istiyor."