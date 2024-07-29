Galatasaray Yusuf Yazıcı ile imzalıyor! Transferi canlı yayında açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son olarak Kopenhag forması giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'ı renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.
Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Batshuayi, Ziyech ve Jelert transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray, 4. takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
"YUSUF YAZICI GALATASARAY İLE ANLAŞTI"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını söyledi.
Uzundurukan konuyla ilgili, "Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını duydum. Şu anda eşiyle Türkiye'de. Onu kafasında hep Galatasaray vardı. Fatih Terim de Yusuf'u Galatasaray'a çok istemişti. Bu sefer olacak gibi duruyor. Ön anlaşma yaptıklarını duydum. 6-7 aydır Galatasaray'ın gündemine yer alıyordu, Yusuf'a 'Bizi bekle' demişlerdi. Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da teklifler var ama kafasına yatan teklifler olmadığı için Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.
🗣ZEKİ UZUNDURUKAN: YUSUF YAZICI GALATASARAY İLE ANLAŞTI | İZLEYİN
Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı.
Milli futbolcu, 12 gol ve 4 asist kaydederek 16 gole doğrudan katkı verdi.
Fransız ekibiyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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