TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak Real Betis forması giyen 22 yaşındaki yıldıza kancayı takmıştı. İspanyol basını transferle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılıların daha önce harekete geçmediği transferde yeni gelişmeler yaşandı.
Fichajes'ın haberine göre Aslan, Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusunun bir kez daha peşine.
DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Ocak 2024'te 6 milyon euro karşılığında Internacional'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği iddia edildi.
25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken Cardoso'yla Roma, Borussia Dortmund ve Fiorentina'nın da ilgilendiği bildirildi.
2029'a kadar kontratı bulunan genç yıldız, İspanya'da 17 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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