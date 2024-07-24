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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak Real Betis forması giyen 22 yaşındaki yıldıza kancayı takmıştı. İspanyol basını transferle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Galatasaray, Süper Lig'de geçmiş sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Orta saha transferi için sıkı bir çalışma içinde olan Galatasaray'da kısa süre önce Johnny Cardoso gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Sarı-kırmızılıların daha önce harekete geçmediği transferde yeni gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

Fichajes'ın haberine göre Aslan, Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusunun bir kez daha peşine.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Torreira'nın partnerini buldu! 22'lik yıldız...

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ocak 2024'te 6 milyon euro karşılığında Internacional'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği iddia edildi.

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