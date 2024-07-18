TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu.