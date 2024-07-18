TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...
Galaatsaray'da orta saha arayışları hız kazandı. Cimbom özellikle Zenit forması giyen Wendel için yoğun uğraş veriyordu. Ancak sarı kırmızılıların flaş bir isimle ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Yönetim, Davinson Sanchez'in kankasını takıma kazandırmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.
Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu.
Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro'dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı öğrenildi.
Tek sorun, Wendel için Barcelona'nın da devreye girerek temsilci göndermesi. İspanyol kulübünün Zenit'le yapacağı görüşme, Galatasaray açısından kritik öneme sahip.
Ancak sarı kırmızılılar sadece Wendel için masada değil.
Vatan'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanında arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden bir diğeri Richard Rios...
Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America'ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras'ta bulunuyor.
Galatasaray'ın tıpkı Wendel'de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.
Bu sezon toplam 35 maça çıkan Rios, 3 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.
1.85 boyundaki futbolcu kariyerinde Guarani, Flamengo ve Mazatlan FC gibi takımlarda da boy göstermişti.
Ülke milli takımında ise 13 mücadeleye çıkan Rios, 2 gol attı.
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