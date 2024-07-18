Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Galaatsaray'da orta saha arayışları hız kazandı. Cimbom özellikle Zenit forması giyen Wendel için yoğun uğraş veriyordu. Ancak sarı kırmızılıların flaş bir isimle ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Yönetim, Davinson Sanchez'in kankasını takıma kazandırmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 12:21
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TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına yapılacak takviyeyi uzun uğraşlar sonucunda bitirmeye çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel. 2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro'dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Tek sorun, Wendel için Barcelona'nın da devreye girerek temsilci göndermesi. İspanyol kulübünün Zenit'le yapacağı görüşme, Galatasaray açısından kritik öneme sahip.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Ancak sarı kırmızılılar sadece Wendel için masada değil.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Vatan'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanında arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden bir diğeri Richard Rios...

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America'ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras'ta bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Galatasaray'ın tıpkı Wendel'de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Bu sezon toplam 35 maça çıkan Rios, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

1.85 boyundaki futbolcu kariyerinde Guarani, Flamengo ve Mazatlan FC gibi takımlarda da boy göstermişti.

TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in kankası Galatasaray'a! Herkes Wendel derken...

Ülke milli takımında ise 13 mücadeleye çıkan Rios, 2 gol attı.

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