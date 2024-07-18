Galatasaray 4-1 Trencin | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Slovakya temsilcisi Trencin ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti.
Galatasaray'da golleri Köhn, Ziyech, Mertens ve Batshuayi kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ Karşılaşmanın 7. dakikasında #Galatasaray, Derrick Köhn'ün golü ile 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/lw9UOnRs1U— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
⚽️ Galatasaray Hakim Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı! #DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/18efzv0Q0y— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
⚽ 47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attı!#DSmart #DSmartGO #SporSmart #Galatasaray pic.twitter.com/MjbXx70LYd— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
⚽️ Michy Batshuayi, #Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/6qBbaVkBMa— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
⚽️ Uchegbu, 82.dakikada skoru 4-1'e getirdi!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/3KJ6STLi7a— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024