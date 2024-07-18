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Galatasaray 4-1 Trencin | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini, Köhn, Ziyech, Mertens, Batshuayi kaydetti. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 20:20 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 22:29
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Galatasaray 4-1 Trencin | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Slovakya temsilcisi Trencin ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'da golleri Köhn, Ziyech, Mertens ve Batshuayi kaydetti.

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