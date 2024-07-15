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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılılar, Eredivisie ekibi Ajax'ta forma giyen yıldız ismin transferi için atağa kalktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

2024/25 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız transfer dönemlerinde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Yeni sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Cimbom, şu ana kadar durgun bir transfer dönemi geçiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Galatasaray, şu ana kadar sadece iki transferi resmiyete kavuşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılılar, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilerden ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Aslan, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Öte yandan Galatasaray, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

1+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

STEVEN BERGWIJN'E KANCA

Sarı-kırmızılılar transferdeki sessizliğine Ajax'lı Steven Bergwijn'le son vermeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılı yönetim 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirmek için şartları zorluyor.

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