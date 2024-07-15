GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılılar, Eredivisie ekibi Ajax'ta forma giyen yıldız ismin transferi için atağa kalktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, şu ana kadar sadece iki transferi resmiyete kavuşturdu.
Sarı-kırmızılılar, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilerden ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Aslan, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Galatasaray, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.
1+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği ifade edildi.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
STEVEN BERGWIJN'E KANCA
Sarı-kırmızılılar transferdeki sessizliğine Ajax'lı Steven Bergwijn'le son vermeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirmek için şartları zorluyor.
Hollanda Milli Takımı'yla EURO 2024'te ter döken Bergwijn, geride kalan sezon Ajax'ta 31 maçta 13 gol attı, 5 asist yaptı.
DİĞER