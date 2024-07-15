GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

1+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği ifade edildi.