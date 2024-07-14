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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın ardından kadrosuna Uruguaylı bir yıldızı daha dahil etmeye çok yakın. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Transferde yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'da orta sahada sürpriz bir isim gündeme geldi.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Uruguay Milli Takımı ve Flamengo'da forma giyen Nicolas de la Cruz, sarı kırmızılı kulübün listesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

2028'e kadar Flamengo ile kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha için Galatasaray nabız yoklamaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Orta sahada 8 ve 10 numara mevkiilerinde oynayabilen Nicolas de la Cruz, aynı zamanda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Ocak 2024'te River Plate'ten Brezilya'nın Flamengo takımına transfer olan de la Cruz'un bonservis değerinin 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Kariyerinde hiç Avrupa'da oynamayan Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a sıcak bakabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Ancak Flamengo'nun deneyimli orta saha ile devam etme düşüncesi bulunuyor. İlerleyen günlerde transfer durumunun olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

MUSLERA İLE AYNI TAKIMDA OYNADI

Uruguay Milli Takımı formasını 9 Ekim 2020 tarihinden beri giyen Nicolas de la Cruz, Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera ile beraber oynadı. Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olurken Nicolas de la Cruz devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

RIVER PLATE'TE KUPALARI TOPLADI

Nicolas de la Cruz, 2017-2023 yılları arasında Arjantin'de River Plate'te oynadı. 27 yaşındaki orta saha, River Plate ile kupalar kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

Arjantin liginde 2 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı futbolcu, Arjantin Kupası'nı 2 kez, Arjantin Süper Kupası'nı 2 kez ve bir kez de Sudamericana Kupası'nı kaldırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?

Nicolas de la Cruz, 1 Haziran 1997'de Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesindeki Liverpool altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!

2015'te A takıma yükselen de la Cruz, 2017'te 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle River Plate'in yolunu tuttu.

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