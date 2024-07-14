TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı dinamo!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın ardından kadrosuna Uruguaylı bir yıldızı daha dahil etmeye çok yakın. İşte tüm detaylar...
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Orta sahada 8 ve 10 numara mevkiilerinde oynayabilen Nicolas de la Cruz, aynı zamanda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da yer aldı.
Ocak 2024'te River Plate'ten Brezilya'nın Flamengo takımına transfer olan de la Cruz'un bonservis değerinin 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu vurgulandı.
Kariyerinde hiç Avrupa'da oynamayan Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a sıcak bakabileceği aktarıldı.
Ancak Flamengo'nun deneyimli orta saha ile devam etme düşüncesi bulunuyor. İlerleyen günlerde transfer durumunun olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.
MUSLERA İLE AYNI TAKIMDA OYNADI
Uruguay Milli Takımı formasını 9 Ekim 2020 tarihinden beri giyen Nicolas de la Cruz, Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera ile beraber oynadı. Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olurken Nicolas de la Cruz devam ediyor.
RIVER PLATE'TE KUPALARI TOPLADI
Nicolas de la Cruz, 2017-2023 yılları arasında Arjantin'de River Plate'te oynadı. 27 yaşındaki orta saha, River Plate ile kupalar kazandı.
Arjantin liginde 2 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı futbolcu, Arjantin Kupası'nı 2 kez, Arjantin Süper Kupası'nı 2 kez ve bir kez de Sudamericana Kupası'nı kaldırdı.
NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?
Nicolas de la Cruz, 1 Haziran 1997'de Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesindeki Liverpool altyapısında başladı.
2015'te A takıma yükselen de la Cruz, 2017'te 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle River Plate'in yolunu tuttu.
Ocak 2024'te ise 14.5 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer oldu.
Brezilya ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...
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