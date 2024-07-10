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TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 2007-2009 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Cassio Lincoln, Galatasaraylı yıldızın transferi için devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:20
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TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Şu ana kadar Michy Batshuayi ile sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'in bonservisini alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"GALATASARAY TARAFTARI ENDİŞELENMESİN"

En doğru transferi yapmak için uğraş verdiklerini, Galatasaray taraftarının bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı olmalı diye düşünüyorum. Şampiyon takımın taraftarı. Kadro genişliğine ve oyuncu havuzumuza baktığımda en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"TARAFTARI DOĞRU TRANSFERLE MUTLU EDECEĞİZ"

En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu daha önemli bizim için. Tabii ki kampa yetişmesi için uğraşıyoruz. 2 gün sonra da olabilir, 5 gün sonra da olabilir, bir sonraki kampta olabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"İSTEDİĞİMİZ VE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bize bağlı olmuyor. Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar iyi ama en doğrusu bizim için önemli olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"SAĞ BEK VE ORTA SAHA TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan da baktığımızda hiçbir eksiğimiz yok. Bir sağ bek ve orta saha transferi düşünüyoruz. Elimizde oyuncular var ama bu transferleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif A.Ş Cenk Bey sıkı şekilde çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"TAKIMIN ÖNÜ ÇOK AÇIK"

Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam eden, saha dışında da güçlenen bir takım görüyoruz. Son genel kurulda alınan yetki de kulüp açından çok önemliydi. Buradan bütün üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim, takım ve camia için çok önemli. İleriye dönük takımın önü çok açık. Biz de saha içinde aynı güçlü oyunumuzu sürdüreceğiz. Başarımızı sürdüreceğiz.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

"TRANSFERDE BİR KISITLAMA YOK"

Camia olarak kenetlendikçe daha da büyüyoruz. Geçen de bunu söyledim. Geçen sezonun sonu gibi birlikteliğe ihtiyacımız var. Ben sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini istiyoruz. Başkanımız da her zaman söylüyor. Hangi oyuncuyu istiyorsanız, en doğrusunu gidin alın diyor. Burada bir kısıtlama yok. O anlamda da çok şanslıyız" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok oyuncuyla da yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

TETE YOLCU

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Tete geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Sezon başında transfer edilen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

LINCOLN DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; eski kulübü Shakhtar Donetsk ile davalık olan Tete için Galatasaray'ın eski oyuncusu Lincoln devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Brezilya'da Tete'ye kulüp aramaya başlayan Lincoln, Brezilyalı yıldızın transferi için görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

24 yaşındaki oyuncudan bonservis kazanmayı planlayan sarı-kırmızılılar, kiralama formülüne ise şimdilik soğuk bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Tete, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak

Tete'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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