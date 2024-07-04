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Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine pek çok isim gelirken, sarı kırmızılı ekip henüz istediği yıldızı renklerine bağlayamadı. Hal böyleyken, yerli ve yabancı basından da Cimbom için pek çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Bu iddiaların sonuncusu ise ESPN'den geldi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 00:22
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Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

Galatasaray yeni sezonda da şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmak için işi sıkı tutuyor. Sarı kırmızılı ekipte öncelik ise orta sahaya verilmiş durumda.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

Galatasaraylı kurmaylar, 8 ve 10 numara pozisyonları için Okan Buruk'un belirlediği isimler üzerine yoğunlaşırken, iddiaların ardı arkası da kesilmiyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

Bu iddiaların sonuncusu ESPN'den geldi. Yayınlanan habere göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

İSTEDİKLERİ BONSERVİS BELLİ OLDU

ESPN ayrıca, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başladığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 lig maçına çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Bologna'da forma giyerken de Galatasaray'ın gündemine gelen Nicolas Dominguez, 10 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olmuştu.

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