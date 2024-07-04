Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim
Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine pek çok isim gelirken, sarı kırmızılı ekip henüz istediği yıldızı renklerine bağlayamadı. Hal böyleyken, yerli ve yabancı basından da Cimbom için pek çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Bu iddiaların sonuncusu ise ESPN'den geldi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İSTEDİKLERİ BONSERVİS BELLİ OLDU
ESPN ayrıca, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başladığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.
26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 lig maçına çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Bologna'da forma giyerken de Galatasaray'ın gündemine gelen Nicolas Dominguez, 10 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olmuştu.
Sarı kırmızılı ekip bu yazki transfer döneminde Dominguez için şansını bir kez daha deneyecek.
DİĞER