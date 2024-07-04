Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte o isim

Galatasaray yeni sezonda da şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmak için işi sıkı tutuyor. Sarı kırmızılı ekipte öncelik ise orta sahaya verilmiş durumda.

Galatasaraylı kurmaylar, 8 ve 10 numara pozisyonları için Okan Buruk'un belirlediği isimler üzerine yoğunlaşırken, iddiaların ardı arkası da kesilmiyor.