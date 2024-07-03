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Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi!

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Serge Aurier, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho hakkında göndermede bulunan Aurier, ""Evrendeki en iyi koçu işe alabilirler, asla bizden daha iyi olamazlar. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi o gerçek bir karşılamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 20:01
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Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi!

2023-24 sezonunun ikinci devresinde Galatasaray forması giyen Serge Aurier, kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Aurier mesajında sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Serge Aurier'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili taraftarlar, öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi destekleyeceğim! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!"

"MOURINHO GÖNDERMESİ"

Mourinho göndermesi ve Batshuayi transferi için ise tecrübeli sağ bek, "Evrendeki en iyi koçu işe alabilirler, asla bizden daha iyi olamazlar ahahahahah. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi o gerçek bir karşılamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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