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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan birçok takım yakın takibe geçmişti. Sarı-kırmızılılarda bu gelişme sonrası oyuncunun EURO 2024 performansı da değerine değer kattı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedelini belirledi. İşte gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 09:56
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

Çekya maçında Manchester United ve Tottenham gözlemcilerinin hayran kaldığı Barış Alper Yılmaz'ın takımda tutulması günden güne zorlaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

Avusturya mücadelesinde Leipzig, Frankfurt, Lazio ve Brighton gibi takımların tribünden takip edeceği 23 yaşındaki oyuncu için turnuva sonrasında sarı-kırmızılı ekibin kapısı çalacak gibi gözüküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

Astronomik bir teklif gelmemesi halinde BAY53'ü bırakmak istemeyen Galatasaray, 30 milyon euro'ya 'Evet' yanıtı verebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

24 yaşındaki oyuncu özellikle farklı pozisyonlarda oynayarak çok yönlü olduğunu da gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...

Barış Alper, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgesinde görev aldı.

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