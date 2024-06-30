GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Transfer için istenen rakam...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan birçok takım yakın takibe geçmişti. Sarı-kırmızılılarda bu gelişme sonrası oyuncunun EURO 2024 performansı da değerine değer kattı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedelini belirledi. İşte gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 09:56
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Avusturya mücadelesinde Leipzig, Frankfurt, Lazio ve Brighton gibi takımların tribünden takip edeceği 23 yaşındaki oyuncu için turnuva sonrasında sarı-kırmızılı ekibin kapısı çalacak gibi gözüküyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI!
Galatasaray'ın yıldız ismi geçen sezon Süper Lig'de 37 maçta görev aldı.
2545 dakika süre bulan Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.
Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 6 gol, 7 asist üretti.
24 yaşındaki oyuncu özellikle farklı pozisyonlarda oynayarak çok yönlü olduğunu da gösterdi.
Barış Alper, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgesinde görev aldı.
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