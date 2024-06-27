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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen o isim ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu, Lionel Messi'nin takım arkadaşı olabilir. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:56
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Galatasaray, Süper Lig'de geçmiş sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Aynı zamanda Cimbom birçok rekora da ortak oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Cimbom'un gündem olmasını sağlayan transferlerin biri de Hakim Ziyech'ti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl kiralık olmaz üzere, satın alma opsiyonlu şekilde 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Galatasaray'ın yıldız oyuncunun opsiyonunu kullanması ve kadrosuna katması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Bu gelişmeler yaşanırken Faslı yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

MESSI'NİN YANINA GİDİYOR!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun LeSiteInfo adlı internet sitesinden derlediği habere göre; Hakim Ziyech, Lionel Messi'nin oynadığı Inter Miami takımına transfer olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Ayrıca Faslı oyuncu için birçok Arabistan ekibinin devrede olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

HAKIM ZIYECH KİMDİR?
Galatasaray takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

181 cm boyunda ve 70 kilo olan Hakim Ziyech, Sol ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak

Bu sezon Galatasaray forması ile 23 maça çıkan Ziyech, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asist yaptı.

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