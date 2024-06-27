TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia! Lionel Messi'nin takım arkadaşı olacak
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen o isim ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu, Lionel Messi'nin takım arkadaşı olabilir. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:56
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Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.
Cimbom'un gündem olmasını sağlayan transferlerin biri de Hakim Ziyech'ti.
Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl kiralık olmaz üzere, satın alma opsiyonlu şekilde 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncunun opsiyonunu kullanması ve kadrosuna katması bekleniyor.
Bu gelişmeler yaşanırken Faslı yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
MESSI'NİN YANINA GİDİYOR!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun LeSiteInfo adlı internet sitesinden derlediği habere göre; Hakim Ziyech, Lionel Messi'nin oynadığı Inter Miami takımına transfer olacak.
Ayrıca Faslı oyuncu için birçok Arabistan ekibinin devrede olduğu bildirildi.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
Galatasaray takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
181 cm boyunda ve 70 kilo olan Hakim Ziyech, Sol ayağını kullanmaktadır.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Bu sezon Galatasaray forması ile 23 maça çıkan Ziyech, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asist yaptı.
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