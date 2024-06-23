GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!
İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina, Zaniolo için yaptıkları 10 milyon Euro'luk tekliflerini 15 milyon Euro'ya çıkardı ancak Galatasaray bu tekliflere olumsuz yanıt verdi ve net konuştu: O rakamdan aşağısı olmaz! İşte sarı kırmızılı ekibin Zaniolo için istediği ücret... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Galatasaray, Zaniolo için teklifin daha da artmasını istiyor. Sarı kırmızılıların bonservis beklentisi 20 milyon Euro. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği merak ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Zaniolo verdiği röportajlarda Çizme'ye dönmek istediğini belirtiyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 25 maçta boy gösteren İtalyan futbolcu 2 gol atarken asist üretemedi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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