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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina, Zaniolo için yaptıkları 10 milyon Euro'luk tekliflerini 15 milyon Euro'ya çıkardı ancak Galatasaray bu tekliflere olumsuz yanıt verdi ve net konuştu: O rakamdan aşağısı olmaz! İşte sarı kırmızılı ekibin Zaniolo için istediği ücret... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

Galatasaray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erince Sarı kırmızılılara geri döndü. Ancak İtalyan futbolcunun, Galatasaray'da sayılı günleri kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

Cimbom, yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Zaniolo için Milan, Atalanta ve Fiorentina 10 milyon Euro teklif etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Fiorentina teklifi 15 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Galatasaray buna da "Hayır" cevabını dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

Galatasaray, Zaniolo için teklifin daha da artmasını istiyor. Sarı kırmızılıların bonservis beklentisi 20 milyon Euro. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Zaniolo verdiği röportajlarda Çizme'ye dönmek istediğini belirtiyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 25 maçta boy gösteren İtalyan futbolcu 2 gol atarken asist üretemedi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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