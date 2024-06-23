GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar Zaniolo için sıraya girdi!

Cimbom, yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Zaniolo için Milan, Atalanta ve Fiorentina 10 milyon Euro teklif etmişti.

Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Fiorentina teklifi 15 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Galatasaray buna da "Hayır" cevabını dedi.