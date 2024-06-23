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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Wan Bissaka için sıkı pazarlık!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wan Bissaka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak İngiliz yıldız için kıran kırana geçen bir pazarlığa girmiş durumda. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Wan Bissaka için sıkı pazarlık!

Sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Aaron Wan-Bissaka'da pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Wan Bissaka için sıkı pazarlık!

Galatasaray, Manchester United'ın kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı 26 yaşındaki İngiliz yıldıza vereceği bonservis bedelini belirledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Wan Bissaka için sıkı pazarlık!

Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

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