TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Wan Bissaka için sıkı pazarlık!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wan Bissaka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak İngiliz yıldız için kıran kırana geçen bir pazarlığa girmiş durumda. İşte haberin detayları...
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Bunun üzerine çıkmayı düşünmeyen Cimbom, oyuncuyu ise 3.5 milyon euro'luk maaşla ikna etmiş durumda.
ManU'nun rakamı aşağı çekmesi için büyük uğraş veriliyor.
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