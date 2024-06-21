Vatsa yoksa Bissaka

Gelecek sezon planlamasında acil olarak savunmanın sağını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu konuda ince eleyip sık dokuyor… Sarı-kırmızılı ekipte listenin ilk sırasında ise Aaron Wan-Bissaka yer alıyor. Okan Buruk, Manchester United forması giyen 26 yaşındaki sağ bekin transferini çok istiyor. Hayalini kurduğu oyuna büyük etki edeceğini düşündüğü oyuncuyu ilk sıraya yazan Buruk, yönetime bu isteğini tekrarladı.

MAAŞTA EL SIKIŞILDI

1 yıllık sözleşmesi bulunan Bissaka'ya 20 milyon euro isteyen İngiliz ekibi, bu rakamda henüz geri adım atmadı. Pazarlıklarla aşağı çekmeye çalışan Aslan, oyuncuyu ise ikna etmiş durumda. 3.5 milyon euro'luk maaşta el sıkışılan Bissaka'nın transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor