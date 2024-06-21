Haberler Galatasaray Vatsa yoksa Bissaka

Vatsa yoksa Bissaka

Okan Buruk’un ısrarla istediği 26 yaşındaki sağ bek için ManU’yla görüşmeler hız kazandı. Bissaka’yla ise prensipte anlaşılmış durumda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vatsa yoksa Bissaka

Gelecek sezon planlamasında acil olarak savunmanın sağını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu konuda ince eleyip sık dokuyor… Sarı-kırmızılı ekipte listenin ilk sırasında ise Aaron Wan-Bissaka yer alıyor. Okan Buruk, Manchester United forması giyen 26 yaşındaki sağ bekin transferini çok istiyor. Hayalini kurduğu oyuna büyük etki edeceğini düşündüğü oyuncuyu ilk sıraya yazan Buruk, yönetime bu isteğini tekrarladı.

MAAŞTA EL SIKIŞILDI

1 yıllık sözleşmesi bulunan Bissaka'ya 20 milyon euro isteyen İngiliz ekibi, bu rakamda henüz geri adım atmadı. Pazarlıklarla aşağı çekmeye çalışan Aslan, oyuncuyu ise ikna etmiş durumda. 3.5 milyon euro'luk maaşta el sıkışılan Bissaka'nın transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor

Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol!
DİĞER
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun akrabasıymış...
SON DAKİKA I Diyabakır'da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var
F.Bahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol!
Galatasaray'da Xhaka iddiası!
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 HAZİRAN rakamları
💥Süper Loto çekildi! (20 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:34
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 23:05
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 23:05
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 23:05
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 23:05
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 23:05
Daha Eski
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 23:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 23:05
F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi 23:04
Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! 23:04
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 23:04
Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! 23:04