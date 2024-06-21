"Arabistan'ı reddettim"

İcardi, eşi Wanda Nara'yla Arjantin'de bir televizyon programına katıldı. Transfer süreciyle ilgili konuşan yıldız, "Wanda'nın hastalığı ortaya çıkınca transferin olacağı dönemdi. Wanda çok hasta, seyahat edemez. Seyahat edebildiği zaman gidelim diye konuştuk. Arabistan'dan çok yüksek maaşlı bir teklif almıştım. Türkiye'de benim için 'Arabistan'a gidiyor diye Galatasaray'a imza atmıyor' dediler. Sonrasında kendimizi Santa Barbara'ya kilitledik. İki gün boyunca anlaşmayı yapmak için aradılar, uçak bekledi" dedi.