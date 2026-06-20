Türkiye-Paraguay maçı CANLI | MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçta şanssız bir mağlubiyet alan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekibimizde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

Türkiye-Paraguay maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Kenan, Arda, Yunus, Kerem.

Paraguay:Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta, Gomez.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci randevusu, 20 Haziran Cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinde oynanıyor.

Paraguay maçı için toplanmaya başlayan taraftarlarımızdan Filistin'e destek!

San Francisco sokakları kırmızı beyaza büründü!

A Milli Takımımızın kader maçı için taraftarlar Yedikule'de toplandı!

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Paraguay, Galarza'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/UKdw4PVEtw — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan bu dev müsabakanın başlama düdüğü, Türkiye Saati ile (TSİ) 06.00'da çaldı.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bizim Çocukların gruptaki bu zorlu ve heyecan dolu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetiyor. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapıyor. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem oldu.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, Avustralya maçındaki ilk 11'de değişikliğe gitti. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızda sahaya ilk 11'de çıkan Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik'in yerine Yunus Akgün, Mert Müldür ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahaya çıktı.