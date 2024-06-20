Haberler Galatasaray En çok limit Aslan'a

En çok limit Aslan'a

Yüzde 30 sapmayla 3 milyar 437 milyon TL İle G.Saray 1., 3 milyar 285 milyar TL İle F.Bahçe 2., 1 milyar 899 milyon TL ile Trabzonspor 3., 1 milyar 869 milyon TL ile Beşiktaş 4. oldu. Rizespor, 1 milyar 415 milyon TL ile sürpriz bir şekilde 5. sırayı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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En çok limit Aslan'a

Kulüp Lisans Kurulu, 2024-25 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. TFF'den yapılan açıklamada, "30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) or talaması alınacaktır.

LİMİTLER ARTTIRILABİLİR

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" denildi. Harcama limitlerinde; yüzde 30 sapmayla 3 milyar 437 milyon TL'yle Galatasaray 1., 3 milyar 285 milyar TL'yle Fenerbahçe 2., 1 milyar 899 milyon TL'yle Trabzonspor 3., 1 milyar 869 milyon TL'yle Beşiktaş 4. oldu. Rizespor, 1 milyar 415 milyon TL'yle sürpriz bir şekilde 5. sırayı aldı.

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