TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşı yıldız golcüyü listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızla kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Batshuayi hamlesiyle ses getiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer atağı daha geldi.
ARNAUTOVIC'E KANCA
Sarı-kırmızılılar, Inter'in Avusturyalı golcüsü Marko Arnautovic'i gündemine aldı.
Correire dello Sport kaynaklı haberde, Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması halinde tecrübeli forvet için girişimde bulunabileceği aktarıldı.
Haberde Arnautovic'in Inter'de gösterdiği istikrarlı performans ve muhtemel 11 oyuncusu olması, sarı-kırmızılılara cazip göründüğü vurgulandı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Marko Arnautovic, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği Inter'de 35 maça çıktı.
Avusturyalı golcü, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Bonservisi Bologna'da bulunan Arnautovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
35 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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