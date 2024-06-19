Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşı yıldız golcüyü listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 16:02
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Süper Lig ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Yeni sezonda da zirve mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Cimbom, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızla kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Sarı-kırmızılıların Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Batshuayi hamlesiyle ses getiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer atağı daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

ARNAUTOVIC'E KANCA

Sarı-kırmızılılar, Inter'in Avusturyalı golcüsü Marko Arnautovic'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Correire dello Sport kaynaklı haberde, Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması halinde tecrübeli forvet için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Haberde Arnautovic'in Inter'de gösterdiği istikrarlı performans ve muhtemel 11 oyuncusu olması, sarı-kırmızılılara cazip göründüğü vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Marko Arnautovic, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği Inter'de 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Avusturyalı golcü, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

Bonservisi Bologna'da bulunan Arnautovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! Icardi giderse o gelecek

35 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.

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