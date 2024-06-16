TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...
Galatasaray'da transfer planlamaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak gönderilen Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın durumu yapılacak olan kampta yakından takip edilecek. Kiradan dönen bir diğer oyuncu Taylan Antalyalı hakkında ise flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Kazımcan Karataş gibi oyuncular yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Galatasaray'da, özellikle Taylan Antalyalı'nın takımda tutulmak istendiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonu Yılport Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydi.
Taylan bu süreçte 2 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.
Tecrübeli futbolcunun, yabancı kontenjanı nedeniyle önümüzdeki sezon rotasyonda yer alması bekleniyor.
Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın takımdaki geleceği ise belirsiz.
Üç futbolcu ile ilgili son karar, 9 - 18 Temmuz arasında Avusturya'da yapılacak kampta verilecek.
Galatasaray'ın 22 - 27 Temmuz arasında yapacağı ikinci kampta ise yeni sezon planlamasının tamamlanması planlanıyor.
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