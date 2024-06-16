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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da transfer planlamaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak gönderilen Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın durumu yapılacak olan kampta yakından takip edilecek. Kiradan dönen bir diğer oyuncu Taylan Antalyalı hakkında ise flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 16:19
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Galatasaray, temmuz ayında yapacağı yurt dışı kamplarıyla yeni sezona hazırlanacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılılarda, kadro planlaması da bu dönemde netleşecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok futbolcu başka kulüplerde kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Kazımcan Karataş gibi oyuncular yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da, özellikle Taylan Antalyalı'nın takımda tutulmak istendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Geçtiğimiz sezonu Yılport Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Taylan bu süreçte 2 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Tecrübeli futbolcunun, yabancı kontenjanı nedeniyle önümüzdeki sezon rotasyonda yer alması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın takımdaki geleceği ise belirsiz.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Üç futbolcu ile ilgili son karar, 9 - 18 Temmuz arasında Avusturya'da yapılacak kampta verilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'ın 22 - 27 Temmuz arasında yapacağı ikinci kampta ise yeni sezon planlamasının tamamlanması planlanıyor.

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