5. yıldız için hazırlanın

Galatasaray Divan Kurulu, geleneksel şampiyonluk pikniğinde buluştu. Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen üyeler hem piknik yaptı hem de şampiyonluğu kutladı. Florya'ya kupalar için de bir alan kuruldu. Üyeler sarı-kırmızılı kulübün kazandığı kupalarla da fotoğraf çektirdiler. Organizasyona gelen Başkan Dursun Özbek de kısa bir konuşma yaptı. Gelecek sezon için hedeflerini açıklayan Özbek, "Önümüzdeki sene aynı zamanda inşallah 25. şampiyonluğumuzu da kutlamayı planlıyoruz. 5. yıldız için yine birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, biraz daha yukarı çıkartarak birlikte yürüyeceğiz" sözlerini sarf etti.