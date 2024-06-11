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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak orta saha için Bayern Münih'in formasını terleten o yıldız isimle yakından ilgileniyor. Futbolcunun sosyal medyadaki o davranışı ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Önümüzdeki sezon ön elemeleri geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Geniş bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmaları titizlikle yürütüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray, çok ses getirecek bir ismin daha peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Alman kulübüyle yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu kaydedilirken, dün çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer arkadaşı Goretzka'ya sosyal medya hesabından "Come to Galatasaray" diye seslendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Goretzka'nın bu yorumu beğenmesi transfer olasılığını güçlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

Alman yıldızın, yüksek bonservis bedeline rağmen Galatasaray'ın gündeminde olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bavyera ekibiyle 42 resmi maça çıktı.

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