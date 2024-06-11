TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya Alman panzeri!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak orta saha için Bayern Münih'in formasını terleten o yıldız isimle yakından ilgileniyor. Futbolcunun sosyal medyadaki o davranışı ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokladı.
Alman kulübüyle yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu kaydedilirken, dün çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.
Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer arkadaşı Goretzka'ya sosyal medya hesabından "Come to Galatasaray" diye seslendi.
Goretzka'nın bu yorumu beğenmesi transfer olasılığını güçlendirdi.
Alman yıldızın, yüksek bonservis bedeline rağmen Galatasaray'ın gündeminde olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bavyera ekibiyle 42 resmi maça çıktı.
Goretzka, bu maçlarda 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.
DİĞER