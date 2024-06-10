TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau için Süper Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.
Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.
Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.
Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
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