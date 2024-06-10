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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau için Süper Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 12:06
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Bu isimlerin başında geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren ve Okan Buruk'un kadro planlasında düşünmediği Alexandru Cicaldau bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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