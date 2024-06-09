Torreira: Son durağım Galatasaray

ESPN'e röportaj veren Lucas Torreira, önemli açıklamalar yaptı. Sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirten Uruguaylı oyuncu, "Kendimi takımın önemli bir parçası olarak görüyorum. Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağı çok açık" diyerek müjdeyi verdi. Torreira, gelecek planlarıyla ilgili ise, "Bir gün Boca Juniors'a gelmek istiyorum. Onlar adına oynamak için tutku doluyum. Riquelme ile çok konuşuyoruz. Aynı zamanda gerçekleri de farkındayım. Kolay ayrılmama izin vereceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.