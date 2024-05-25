TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Yapılacak transferler için yıldız isimlerle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncuya Hollanda devi Ajax talip oldu. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Teknik direktörlük görevine daha önce Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'yi getiren Hollanda devi Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmeyi hedefliyor.
Takvim'in haberine göre Ajax'ın, Farioli'nin koltuğa oturmasının ardından süreci hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.
25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor.
17 milyon Euro değerindeki yıldız isim de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.
24 GOLE KATKI
Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasını 53 kez sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı.
Kerem ayrıca 9 da asist katkısı sunarak, 24 gole etki etti.
DİĞER