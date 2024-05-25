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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Yapılacak transferler için yıldız isimlerle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncuya Hollanda devi Ajax talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:21
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk hedefine odaklanırken, bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Teknik direktörlük görevine daha önce Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'yi getiren Hollanda devi Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

Takvim'in haberine göre Ajax'ın, Farioli'nin koltuğa oturmasının ardından süreci hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax

17 milyon Euro değerindeki yıldız isim de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

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