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Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli yöneticiler için suç duyurusu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maç sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Süheyl Batum, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:39
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Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli yöneticiler için suç duyurusu

Galatasaray Başkan adaylarından Süheyl Batum, 37. haftada oynanan ve olaylı geçen Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşım yaptı. 'Haddinizi bilin' başlığıyla bir açıklama metni paylaşan Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

İşte o sözler...

HADDİNİZİ BİLİN!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur.

Galatasaray'ın çatısı altında, ALİ SAMİ YEN isminin olduğu yerde, Galatasaray'ın yöneticisine parmak sallayan, "buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" diyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a hatırlatmamız gerekiyor ki banka hesaplarındaki hiçbir "0" Galatasaray'ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez.

Galatasaray'ın emektarı olan stat müdürüne saldırmak ve darp etmek ise en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Hakeza maç sonunda Ali Koç tarafından kullanılan ifadelerin tamamını büyük Galatasaray ailesi olarak kendisine iade ediyoruz.

Burası GALATASARAY! Galatasaray'ın seçilmiş yöneticisine, sporcusuna, kulübün emektarlarına, kurumsal kimliğine ve taraftarına dün gece yapılanları kimse bize kabul ettiremez. Dün gece bu rezilliğe hoyratça imza atan herkes hem hukuk hem de tarih önünde hesap verecektir. Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray'a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106/1, 86/1, 125/1-4, 126 ve 216. Maddeleri uyarınca Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadele yürütülecektir.

Tekrar ediyoruz, Galatasaray'a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var!

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