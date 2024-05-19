Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı
Son yıllardaki transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen yönetim Manchester United'ın yıldızına kancayı taktı. Cimbom'un güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan oyuncu için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da tüm camia Fenerbahçe karşılaşmasına konsantre olmuş durumda.
Öte yandan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.
Yönetim yeni sezonda gerçekleştirilecek transferler için görüşmelerine devam ediyor.
Dursun Özbek ve kurmaylarının temel amacı ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine nokta atışı takviyelere imza atmak.
Yönetim bu doğrultuda hem scout ekibi hem de menajerlerden gelen önerileri değerlendiriyor.
Belirlenen futbolcular ise teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunuluyor.
Sarı kırmızılıların özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle daha iddialı yıldızlara yönelmesi bekleniyordu.
Bu durumu kanıtlar nitelikle bir gelişme yaşandı.
Cimbom'un hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirecek bir ismin peşinde olduğu iddia edildi.
Galatasaraylı kurmayların son yılların en flaş transferi için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
Menajerlerin önerisiyle gündeme gelen o futbolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
Dursun Özbek ve kurmayları bu transferi gerçekleştirmesi halinde Galatasaray, Avrupa'da da çok ciddi başarılar elde edebilir.
Galatasaray'ın bu transfer operasyonunu çok gizli yürüttüğü ve o futbolcuyu ikna etmek için her şeyi yaptığı iddia edildi.
İşte sarı kırmızılıların peşinde olduğu dünya yıldızı...
G.SARAY'DAN BRUNO FERNANDES BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, sezon sonu Manchester United'dan ayrılması beklenen Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların, güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan Portekizli yıldız için nabız yokladığı belirtildi.
Menajerler tarafından gelen öneriyi dikkate alan Cimbom'un, İngiliz ekibinde mutsuz olan 26 yaşındaki orta sahayı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
Son dönemde performansı düşse de Avrupa'dan birçok taliplisi bulunan Bruno Fernandes'in, yeni sezonda Manchester United'dan kesin olarak ayrılmayı planladığı kaydedildi.
Dünyaca ünlü futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek istediği bildirildi.
Bu noktada birçok takımın yanı sıra Galatasaray'ın da ön plana çıktığı vurgulandı.
Manchester United cephesinin ise yeni sezonda büyük bir yapılanmaya gideceği ve mevcut kadrodaki birçok oyuncuyu göndermek istediği aktarıldı.
Bu noktada Kırmızı Şeytanlar'ın, Bruno Fernandes'in kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın ise belli bir kiralama bedeli ödeyerek Bruno Fernandes'i 1 sezonluğuna kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.
Transfer sürecinin yaklaşık 1 ay gibi bir zaman alması ve Fernandes'in bu süreçte yeni adresinin belli olması bekleniyor.
Galatasaraylı kurmayların transfer için pusuda olduğu ve Fernandes'i Türkiye'ye getirerek taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek istediği kaydedildi.
İngiliz devinin kaptanı konumunda bulunan Bruno Fernandes, bu sezon 46 maça çıktı.
Fernandes bu karşılaşmalarda 15 gol attı.
Ayrıca 12 de asist yaptı.
İngiliz deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandes, kariyerinde Sporting, Sampdoria, Udinese ve Novara gibi takımlarda da forma giydi.
Ülke milli takımında da önemli başarılar elde eden Fernandes, çıktığı 64 maçta 20 gol attı.
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