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Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Son yıllardaki transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen yönetim Manchester United'ın yıldızına kancayı taktı. Cimbom'un güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan oyuncu için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 13:13
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Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Sarı kırmızılıların tek hedefi 19 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etmek.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Cimbom zorlu derbide 1 puan dahi alması halinde 24. kez Süper Lig zaferine ulaşmış olacak.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Galatasaray'da tüm camia Fenerbahçe karşılaşmasına konsantre olmuş durumda.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Öte yandan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Yönetim yeni sezonda gerçekleştirilecek transferler için görüşmelerine devam ediyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Dursun Özbek ve kurmaylarının temel amacı ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine nokta atışı takviyelere imza atmak.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Yönetim bu doğrultuda hem scout ekibi hem de menajerlerden gelen önerileri değerlendiriyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Belirlenen futbolcular ise teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunuluyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Sarı kırmızılıların özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle daha iddialı yıldızlara yönelmesi bekleniyordu.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Bu durumu kanıtlar nitelikle bir gelişme yaşandı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Cimbom'un hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirecek bir ismin peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Galatasaraylı kurmayların son yılların en flaş transferi için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Menajerlerin önerisiyle gündeme gelen o futbolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Dursun Özbek ve kurmayları bu transferi gerçekleştirmesi halinde Galatasaray, Avrupa'da da çok ciddi başarılar elde edebilir.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Galatasaray'ın bu transfer operasyonunu çok gizli yürüttüğü ve o futbolcuyu ikna etmek için her şeyi yaptığı iddia edildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

İşte sarı kırmızılıların peşinde olduğu dünya yıldızı...

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

G.SARAY'DAN BRUNO FERNANDES BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, sezon sonu Manchester United'dan ayrılması beklenen Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Sarı kırmızılıların, güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan Portekizli yıldız için nabız yokladığı belirtildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Menajerler tarafından gelen öneriyi dikkate alan Cimbom'un, İngiliz ekibinde mutsuz olan 26 yaşındaki orta sahayı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Son dönemde performansı düşse de Avrupa'dan birçok taliplisi bulunan Bruno Fernandes'in, yeni sezonda Manchester United'dan kesin olarak ayrılmayı planladığı kaydedildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Dünyaca ünlü futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek istediği bildirildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Bu noktada birçok takımın yanı sıra Galatasaray'ın da ön plana çıktığı vurgulandı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Manchester United cephesinin ise yeni sezonda büyük bir yapılanmaya gideceği ve mevcut kadrodaki birçok oyuncuyu göndermek istediği aktarıldı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Bu noktada Kırmızı Şeytanlar'ın, Bruno Fernandes'in kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verdiği ifade edildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Galatasaray'ın ise belli bir kiralama bedeli ödeyerek Bruno Fernandes'i 1 sezonluğuna kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Transfer sürecinin yaklaşık 1 ay gibi bir zaman alması ve Fernandes'in bu süreçte yeni adresinin belli olması bekleniyor.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Galatasaraylı kurmayların transfer için pusuda olduğu ve Fernandes'i Türkiye'ye getirerek taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek istediği kaydedildi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

İngiliz devinin kaptanı konumunda bulunan Bruno Fernandes, bu sezon 46 maça çıktı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Fernandes bu karşılaşmalarda 15 gol attı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Ayrıca 12 de asist yaptı.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

İngiliz deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandes, kariyerinde Sporting, Sampdoria, Udinese ve Novara gibi takımlarda da forma giydi.

Galatasara transferde büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı

Ülke milli takımında da önemli başarılar elde eden Fernandes, çıktığı 64 maçta 20 gol attı.

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