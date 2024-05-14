Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan, İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan şok haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 20:57
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Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız ismi Nicolo Zaniolo geçen sezon sarı-kırmızı forma ile başarılı bir performans sergiledi.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Oyuncu bu performansının ardından İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Zaniolo'nun formasını terletttiği Aston Villa son olarak İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Bu mücadelede Zaniolo 79. dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle saha kenarına geldi. Yerine giren futbolcu Duran, kaydettiği 2 gol ile Aston Villa adına 1 puanı kurtaran isim oldu.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a şok haber! Tüm gözler ona çevrildi

Son olarak bu maçta sakatlık yaşayan İtalyan yıldız Zaniolo'dan şok haber geldi. Liverpool maçında sakatlanan futbolcunun ayağında mikro kırık tespit edildi. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi.

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