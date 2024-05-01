Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'tan beklenen katkıyı alamadı.
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalı forvetle vedalaşacak.
Cimbom, ara transfer döneminde Atakaş Hatayspor'a kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan Halil Dervişoğlu'na da gelecek teklifleri değerlendirecek.
Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
ALEXIS SANCHEZ BOMBASI
Her sezon dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Galatasaray bu sezonki açılışı ise Alexis Sanchez ile yapmayı planlıyor.
Mauro Icardi'yi yedekleyecek çok kaliteli bir golcü arayan sarı-kırmızılı ekip, daha önce de ilgilendiği Şilili yıldızın menajerinden randevu talebinde bulundu.
Inter'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Sanchez'le Flamengo ve River Plate de yakından ilgileniyor.
Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.
Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı.
Şilili forvet, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
35 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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