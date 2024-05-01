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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler güçlendirmeyi planlayan Aslan'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'tan beklenen katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalı forvetle vedalaşacak.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Cimbom, ara transfer döneminde Atakaş Hatayspor'a kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan Halil Dervişoğlu'na da gelecek teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

Her sezon dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Galatasaray bu sezonki açılışı ise Alexis Sanchez ile yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Mauro Icardi'yi yedekleyecek çok kaliteli bir golcü arayan sarı-kırmızılı ekip, daha önce de ilgilendiği Şilili yıldızın menajerinden randevu talebinde bulundu.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Inter'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Sanchez'le Flamengo ve River Plate de yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Şilili forvet, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha geliyor

35 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.

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