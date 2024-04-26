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Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefleri ortaya çıkarken, 2 yıldızla görüşmelere başladığı belirtildi. İşte o futbolcular ve tüm ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte adından söz ettirmek ve takımı daha da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Bu doğrultuda Cimbom'un transferdeki hedefleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

İLK HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN

Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadrosuna önemli takviyeler yapmaya kararlı olan Galatasaray'ın bu hafta iki önemli girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

İspanya'dan gelen bilgilere göre ilk hamle Cimbom'un eski gözdesi İlkay Gündoğan için yapıldı.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle bir kez daha temas kuruldu. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

2. İSİM REY MANAJ

Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ise Arnavutluk medyasından geldi. Vizion Plus TV'nin haberine göre, sarı-kırmızılı takım Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'a talip oldu.

Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Sivasspor'un 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın rakamı yüksek bulduğu ileri sürüldü.

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