Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle bir kez daha temas kuruldu. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

2. İSİM REY MANAJ Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ise Arnavutluk medyasından geldi. Vizion Plus TV'nin haberine göre, sarı-kırmızılı takım Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'a talip oldu.