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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 21:39
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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, koşu ve savunma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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