Haberler Galatasaray Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez, transferde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İtalyan ekibi Napoli'nin bir süredir takibinde bulunan Kolombiyalı savunmacı için İngiliz ekibi Newcastle United da devreye girdi. Son durumu merak konusu olan yıldız stoper, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:23
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Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Sezon başında Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, İtalya ekiplerinden Napoli'nin radarında.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Çizme basınındaki haberlerde Kolombiyalı savunmacının menajerinin geçtiğimiz günlerde İtalya'da Napoli yöneticileri ile görüştüğünü yazdı.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı ve sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'la pazarlıkların başlayacağı iddia edilmişti.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

TALİPLERİ ARTIYOR
Napoli'nin takip ettiği Davinson Sanchez'in taliplerinin arttığı belirtilerek sezonun bitmesiyle oyuncunun geleceğinin netleşeceği vurgulandı.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Sanchez için şu ifadeler kullanıldı: "Davinson Sanchez, geleceğine ilişkin kararını sezon sonunda verecek. Napoli her ne kadar oyuncunun peşinde olsa da bu alanda yalnız değil."

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

"İngiltere Premier Lig'den Newcastle United da Kolombiyalı yıldızı istiyor. Ama Davinson Sanchez için İtalya bir adım önde olabilir."

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Yıldız stoper, ailesiyle birlikte çıktığı İstanbul gezisinde muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bu iddialarla ilgili net tavrını gösterdi.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Akşam'ın haberine göre; İstanbul Akvaryum'da görüntülenen Davinson Sanchez, "Transfer konusu şu an gündemde değil. Benim gündemim sadece Galatasaray ve şampiyonluk. Sezonu birincilikle bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Sezon başında İngiltere ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için 9.50 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmişti.

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

27 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 24 karşılaşmada forma giyerek 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 gol kaydetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 2 asistle takımına katkı sağladı.

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