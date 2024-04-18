Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez, transferde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İtalyan ekibi Napoli'nin bir süredir takibinde bulunan Kolombiyalı savunmacı için İngiliz ekibi Newcastle United da devreye girdi. Son durumu merak konusu olan yıldız stoper, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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TALİPLERİ ARTIYOR
Napoli'nin takip ettiği Davinson Sanchez'in taliplerinin arttığı belirtilerek sezonun bitmesiyle oyuncunun geleceğinin netleşeceği vurgulandı.
Sanchez için şu ifadeler kullanıldı: "Davinson Sanchez, geleceğine ilişkin kararını sezon sonunda verecek. Napoli her ne kadar oyuncunun peşinde olsa da bu alanda yalnız değil."
"İngiltere Premier Lig'den Newcastle United da Kolombiyalı yıldızı istiyor. Ama Davinson Sanchez için İtalya bir adım önde olabilir."
Yıldız stoper, ailesiyle birlikte çıktığı İstanbul gezisinde muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bu iddialarla ilgili net tavrını gösterdi.
Akşam'ın haberine göre; İstanbul Akvaryum'da görüntülenen Davinson Sanchez, "Transfer konusu şu an gündemde değil. Benim gündemim sadece Galatasaray ve şampiyonluk. Sezonu birincilikle bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sezon başında İngiltere ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için 9.50 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmişti.
27 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 24 karşılaşmada forma giyerek 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 gol kaydetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 2 asistle takımına katkı sağladı.
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