Kupabeyi Cimbom

Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Bu sezon rekorları alt üst eden Okan Buruklu Aslan, geçen yılın kupa şampiyonu Fenerbahçe'yle karşılaştı. Ezeli rakibinin U19 takımıyla çıktığı mücadele beklendiği gibi kısa sürdü. Mauro İcardi'in 49. saniyede attığı golle Galatasaray öne geçti. Daha sonra U19 Takımı sahadan çekildi. Sarı- kırmızılılar, böylece 17. Süper Kupa zaferini yaşadı. Aslan daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" olarak oynanan Süper Kupa'yı 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da kazanmıştı.