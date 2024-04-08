Haberler Galatasaray Kupabeyi Cimbom

Kupabeyi Cimbom

Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupabeyi Cimbom

Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Bu sezon rekorları alt üst eden Okan Buruklu Aslan, geçen yılın kupa şampiyonu Fenerbahçe'yle karşılaştı. Ezeli rakibinin U19 takımıyla çıktığı mücadele beklendiği gibi kısa sürdü. Mauro İcardi'in 49. saniyede attığı golle Galatasaray öne geçti. Daha sonra U19 Takımı sahadan çekildi. Sarı- kırmızılılar, böylece 17. Süper Kupa zaferini yaşadı. Aslan daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" olarak oynanan Süper Kupa'yı 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da kazanmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan art arda çok konuşulacak paylaşımlar! "Takımımızın öne geçmesinin ardından..."
CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde!
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! 00:48
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok 00:48
Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? 00:48
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... 00:48
G.Saray kendi arasında maç yaptı! G.Saray kendi arasında maç yaptı! 00:48
G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! 00:48
Daha Eski
Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor 00:48
Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! 00:48
Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! 00:48
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! 00:48
Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı açıklaması! Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı açıklaması! 00:48
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu 00:48