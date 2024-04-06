GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Mertens ve Kerem Demirbay'ın dönüşümlü olarak kullandığı duran toplarda stoperler Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez kritik gollere imzasını koydu.
Ligde oynanan son Hatayspor maçında kullanılan kornere çok iyi yükselen Mauro Icardi galibiyet golünü atan isim oldu.
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