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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Süper Lig'de 2 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, kalitesini duran toplarda da gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında oynadığı 14 lig maçında 8 kez duran toptan fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Aslan bu periyotta Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarını korner, frikik ve orta şeklinde kullanılan duran toptan bulduğu gollerle çözdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Mertens ve Kerem Demirbay'ın dönüşümlü olarak kullandığı duran toplarda stoperler Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez kritik gollere imzasını koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın şifresi duran top! Tam 8 kez...

Ligde oynanan son Hatayspor maçında kullanılan kornere çok iyi yükselen Mauro Icardi galibiyet golünü atan isim oldu.

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